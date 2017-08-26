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Васнецова: борьба за третье место получилась азартной

26 августа 2017, суббота. 10:32 Другие

Бронзовая медалистка спринта на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров в Чайковском россиянка Валерия Васнецова рассказала, как ей удалось подняться на пьедестал, несмотря на три промаха.

«Ощущения меня накрыли в гонке. Я рада, что получилось выиграть медаль, даже не справившись со стрельбой. Ходом чувствовала себя лучше, чем вчера. Соперничество тут не такое серьёзное, так как не много стран принимают участие, но борьба за третье место получилась азартной», — передаёт слова Васнецовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Резцова выиграла юниорский спринт на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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