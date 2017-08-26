Полищук и Вахнов выиграли этап юниорского Гран-при в Брисбене среди танцоров

Россияне Софья Полищук и Александр Вахнов победили в соревнованиях танцоров на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Брисбене. Ещё один российский дуэт Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров завоевали бронзовые награды.
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Первый этап. Брисбен, Австралия
Танцевальные пары. Итоговое положение
1. Софья Полищук/Александр Вахнов (Россия) — 145,86.
2. Марджори Ладжои/Закари Лага (Канада) — 138,92.
3. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) — 131,80.