Волков — серебряный призёр ЧМ по летнему биатлону в Чайковском в спринте

Белорус Владимир Чепелин победил в спринте на 10 км на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Россиянин Алексей Волков занял второе место, а третьим стал словак Томас Хасилла.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Владимир Чепелин (Беларусь) – 24.12,3 (1).
2. Алексей Волков (Россия) – +3,4 (0).
3. Томас Хасилла (Словакия) – +9,0 (1).
4. Александр Печёнкин (Россия) – +16,7 (2)…
6. Антон Шипулин (Россия) – +43,6 (4)…
12. Максим Буртасов (Россия) – +1.15,3 (0)…
14. Александр Поварницын (Россия) – +1.17,7 (4)…
18. Сергей Клячин (Россия) – +1.32,3 (3).