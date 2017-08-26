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Волков — серебряный призёр ЧМ по летнему биатлону в Чайковском в спринте

26 августа 2017, суббота. 12:27 Другие

Белорус Владимир Чепелин победил в спринте на 10 км на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Россиянин Алексей Волков занял второе место, а третьим стал словак Томас Хасилла.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Владимир Чепелин (Беларусь) – 24.12,3 (1).
2. Алексей Волков (Россия) – +3,4 (0).
3. Томас Хасилла (Словакия) – +9,0 (1).
4. Александр Печёнкин (Россия) – +16,7 (2)…
6. Антон Шипулин (Россия) – +43,6 (4)…
12. Максим Буртасов (Россия) – +1.15,3 (0)…
14. Александр Поварницын (Россия) – +1.17,7 (4)…
18. Сергей Клячин (Россия) – +1.32,3 (3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Печёнкин Александр Поварницын Алексей Волков Антон Шипулин Максим Буртасов
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