Волков: в спринте было солнце, а жара для меня — главный враг

Россиянин Алексей Волков, ставший вторым в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, поделился впечатлениями от своего выступления.

«Условия были тяжелее, чем вчера. Было солнце, а жара для меня — главный враг. Я сделал анализ вчерашних ошибок и пытался бороться на рубеже. Получилось неплохо.

У нас тот же план работы, как в предыдущие годы. Изменили только один сбор. Вместо Санкт-Петербурга поехали в Эстонию. Но больших изменений в тренировочном плане у нас нет», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.