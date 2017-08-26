Слепцова, объявившая о завершении карьеры, выиграла спринт на ЧМ в Чайковском

Олимпийская чемпионка Игр 2010 года в Ванкувере в женской эстафете 4 х 6 км по биатлону россиянка Светлана Слепцова победила в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Для 31-летней спортсменки эти соревнования являются последними в карьере.

Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка Ольга Дмитриева.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский

Женщины. Спринт. 7,5 км



1. Светлана Слепцова (Россия) – 20.22,1 (0).

2. Паулина Фиалкова (Словакия) – +41,3 (2).

3. Ольга Дмитриева (Россия) – + 42,9 (2).

4. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.01,3 (2)…

9. Наталья Гербулова (Россия) – + 1.28,9 (2)…

11. Ольга Шестерикова (Россия) – + 1.43,3 (3)…

23. Анастасия Егорова (Россия) – + 3.41,6 (5).