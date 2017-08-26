Слепцова: очень хотелось порадовать болельщиков личной медалью

Победительница спринта на чемпионате мира по летнему биатлону россиянка Светлана Слепцова, для которой эти соревнования являются последними в карьере, прокомментировала достигнутый успех.

«У меня не было ветра, разве что совсем небольшой, как на пристрелке. Удача была на моей стороне. Эмоции очень положительные и приятные. Очень хотелось порадовать болельщиков и личной медалью.

Для меня это заключительные гонки, и хочется закончить соревнования на высокой ноте. Будет больше уверенности, чем напряжения. Девушки бежали быстрее меня, но преимущество даст мне некоторое спокойствие", — передаёт слова Слепцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.