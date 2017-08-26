Биатлонистка Дмитриева: до последнего не верила, что останусь третьей на ЧМ

Бронзовая медалистка спринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском россиянка Ольга Дмитриева прокомментировала завоевание награды.

«Я вчера не бежала, отдохнула и проделала хорошую работу, ускорялась. На трассе было очень тяжело. Первый круг я бежала быстрее, а на последнем было тяжело дышать. Очень переживала за стрельбу, так как с ней были раньше проблемы. До последнего не верила, что останусь третьей. Думала, что меня обойдут, и спокойно ушла на закатку», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.