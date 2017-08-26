Российские пловцы — вторые в комбинированной эстафете на Универсиаде

Россияне Роман Ларин, Рустам Гадиров, Александр Садовников и Михаил Вековищев заняли второе место в комбинированной эстафете 4 х 100 метров на Всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе. Победили пловцы из США, опередившие россиян на 1,58 секунды. Замкнули тройку призёров представители Японии.
Универсиада в Китайском Тайбэе завершится в среду, 30 августа.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4 х 100 м
1. США – 3.33,27.
2. Россия – 3.34,85.
3. Япония – 3.34,88.