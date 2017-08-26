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Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачёте Универсиады после 7-го дня

26 августа 2017, суббота. 17:33 Другие

В Китайском Тайбэе завершился седьмой день Всемирной летней Универсиады. Российские спортсмены добавили в копилку команды одно золото, два серебра и одну бронзу. Чемпионом студенческих Игр стала мужская команда тхэквондистов, остальные медали завоевали пловцы. Мария Каменева (вольный стиль, 100 м) и мужская комбинированная эстафета 4х100 м – серебро, Александр Осипенко (комплекс, 400 м) – бронзу.

Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований осталась четвёртой. На счету команды 15 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая награды. Южнокорейцы сохранили лидерство, японцы остались вторыми, местные спортсмены — третьи.

По общему количеству медалей россияне делят лидерство с южнокорейцами – по 67 наград.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Общекомандный медальный зачёт. После семи дней

1. Южная Корея — 67 (26 золотых, 17 серебряных, 24 бронзовые).
2. Япония — 63 (25, 16, 22).
3. Тайвань — 53 (17, 22, 14).
4. Россия — 67 (15, 21, 31).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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