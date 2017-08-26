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Малиновский выиграл спринт среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону

26 августа 2017, суббота. 17:45 Другие

Биатлонист сборной России Игорь Малиновский одержал победу в спринтерской гонке на 10 км среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Малиновский на 12,6 секунды опередил Василия Томшина, который также допустил один промах на стрельбище. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин — Никита Поршнев, пробежавший три штрафных круга.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Чайковский, Пермский край
Юниоры. Спринт. 10 км

1. Игорь Малиновский (Россия) – 24.37,8 (1 штрафной круг).
2. Василий Томшин (Россия) – отставание 12,6 (1).
3. Никита Поршнев (Россия) + 28,3 (3)…
6. Степан Парфёнов (Россия) + 1.10,3 (2)…
9. Николай Дмитриев (Россия) + 1.39,0 (3)…
12. Карим Халили (Россия) + 2.13,2 (3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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