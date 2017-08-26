18 российских гребцов не могут получить визы США для участия в ЧМ

18 из 38 членов сборной России по академической гребле на данный момент не получили американских виз для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Сарасоте (США) с 24 сентября по 2 октября.

21 августа посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

«Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределённое время. 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы, их участие в чемпионате мира находится под вопросом», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Федерации гребного спорта России.