Печёнкин: очень разочарован «лёжкой» и ошибкой последним выстрелом

Один лишний промах лишил российского биатлониста Александра Печёнкина медали в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в его родном городе Чайковском. С двумя промахами Печёнкин отстал от победителя всего на 16,7 секунды и занял четвёртое место.

«Очень разочарован «лёжкой» и моей ошибкой последним выстрелом. Гонка хорошо складывалась. Да и стрельба лёжа в последнее время меня радовала. Но тут что-то случилось. Жалею, что упустил шанс подняться на пьедестал почёта. Да, шансы для атаки в пасьюте есть. Но придётся очень много работать и терпеть.

Поддержка болельщиков? Вообще, есть определённый приятный сюрприз. На чемпионате России у нас иногда даже больше лидеров национальной команды принимает участие, а болельщиков меньше, чем на этом турнире», — приводит слова Печёнкина «Тюменская арена».