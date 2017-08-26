«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке вызова по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Спартак» в рамках Кубка вызова одержал победу над непримиримым соперником — московским ЦСКА. Матч в ДС «Триумф» в Люберцах завершился победой красно-белых со счётом 5:4. Встреча проходила в формате два тайма по 20 минут.

Дубль в составе «Спартака» оформил капитан красно-белых Сергей Абрамов, признанный MVP Кубка вызова. Именно его гол, забитый головой на 37-й минуте, принёс победу спартаковцам. Лучшими игроками матча были признаны капитан ЦСКА Александр Копейкин и автор первого гола «Спартака», забитого на 1-й минуте, Виктор Филатов.

Мини-футбол. Кубок вызова. Люберцы

«Спартак» — ЦСКА — 5:4 (3:1).