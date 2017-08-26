175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке вызова по мини-футболу

26 августа 2017, суббота. 18:58 Другие

Мини-футбольный клуб «Спартак» в рамках Кубка вызова одержал победу над непримиримым соперником — московским ЦСКА. Матч в ДС «Триумф» в Люберцах завершился победой красно-белых со счётом 5:4. Встреча проходила в формате два тайма по 20 минут.

Дубль в составе «Спартака» оформил капитан красно-белых Сергей Абрамов, признанный MVP Кубка вызова. Именно его гол, забитый головой на 37-й минуте, принёс победу спартаковцам. Лучшими игроками матча были признаны капитан ЦСКА Александр Копейкин и автор первого гола «Спартака», забитого на 1-й минуте, Виктор Филатов.

Мини-футбол. Кубок вызова. Люберцы

«Спартак» — ЦСКА — 5:4 (3:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Спартак МФК ЦСКА
Новости. Другие
26 августа 2017, суббота
19:33 Алафилип выиграл 8-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 18-й
19:14 На Кубке России по спортивной гимнастике определены победители в пяти видах
18:58 «Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке вызова по мини-футболу
18:55 Клишина: никто не знал всей подноготной моих неудач, только я и мой тренер
18:25 Российские юниоры завоевали две медали в 3-й день ЧМ по велоспорту на треке
18:18 Кобаяси выиграл этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 7-й
18:06 Печёнкин: очень разочарован «лёжкой» и ошибкой последним выстрелом
17:58 18 российских гребцов не могут получить визы США для участия в ЧМ
17:45 Малиновский выиграл спринт среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону
17:33 Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачёте Универсиады после 7-го дня
16:57 Садулаев и Цаболов вышли в финал ЧМ по вольной борьбе в Париже
16:13 Лесун снялся с ЧМ по современному пятиборью из-за травмы спины
16:06 Российские пловцы — вторые в комбинированной эстафете на Универсиаде
15:38 Биатлонистка Дмитриева: до последнего не верила, что останусь третьей на ЧМ
15:25 Каменева и Осипенко завоевали медали Универсиады в плавании
14:53 Слепцова: очень хотелось порадовать болельщиков личной медалью
14:36 Слепцова, объявившая о завершении карьеры, выиграла спринт на ЧМ в Чайковском
14:05 Байдарочницы Анюшина и двойка Собетова/Салахова — пятые на ЧМ в Чехии
13:55 Коровашков и двойка Ляпунов/Дьяченко — 4-е на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
13:48 Мужская сборная России по тхэквондо выиграла командный турнир на Универсиаде
13:35 Светлана Слепцова завершает карьеру в Чайковском
12:49 Чепелин: приход Лопухова пошёл на пользу сборной Беларуси
12:39 Каноисты Мелантьев и Штыль — чемпионы мира, у Андреевой и Ромасенко — серебро
12:30 Волков: в спринте было солнце, а жара для меня — главный враг
12:27 Волков — серебряный призёр ЧМ по летнему биатлону в Чайковском в спринте
11:59 Полищук и Вахнов выиграли этап юниорского Гран-при в Брисбене среди танцоров
11:02 Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады
10:32 Васнецова: борьба за третье место получилась азартной
10:12 К. Резцова: мама и сестра учить не пытаются, а просто поддерживают
10:08 Резцова выиграла юниорский спринт на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском
09:39 Фигуристка Трусова выиграла этап юниорского Гран-при в Брисбене, Гулякова — 2-я
09:33 Губерниев дал концерт в одном из кафе Чайковского
09:24 Куимов и Минаков — призёры юниорского ЧМ по плаванию на 100 м баттерфляем
00:48 Загорулько: Ласицкене по силам побить рекорд мира Костадиновой
00:29 Сильченко стал третьим на Freerate Cliff Diving World Cup в Крыму
25 августа 2017, пятница
23:18 Шипулин: уже прошло 30 лет, а ещё так мало сделал
22:33 Борец-вольник Хизриев не сумел завоевать бронзовую медаль на ЧМ
22:24 Рашидов: не пошла в финале борьба, сил не хватило
22:05 Валиев: в следующий раз буду знать, как с иранцем бороться
21:40 Валиев выиграл бронзу чемпионата мира по вольной борьбе в весе до 86 кг
21:16 Рашидов стал серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе
20:30 Мохорич выиграл 7-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 45-й
20:24 Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России
19:15 ВАДА проведёт аудиторскую проверку РУСАДА до 24 сентября
19:02 Количество весовых категорий в спортивной борьбе увеличилось с 8 до 10
Все новости RSS
Партнерский контент