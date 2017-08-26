Алафилип выиграл 8-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 18-й

Французский гонщик Жюлиан Алафилип (Quick-Step Floors) выиграл восьмой этап велогонки Гранд-тура «Вуэльта Испании». 199,5 км из Эльина в Шоррет де Кати Алафилип преодолел за 4 часа 37 минут 55 секунд. На 2 секунды отстали от победителя словенец Ян Поланц (UAE Emirates) и финишировавший вслед за ним поляк Рафал Майка (Bora-Hansgrohe).

Лучший из россиян Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) был 18-м, отстав от победителя на 1,44.

Лидером общего зачёта остался британец Крис Фрум (Sky). Закарин поднялся на 10-ю позицию (отставание— 1,57).

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». Восьмой этап

1. Жюлиан Алафилип (Франция, Quick-Step Floors) – 4:37,55.

2. Ян Поланц (Словения, UAE Emirates) – отставание 0,02.

3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же отставание…

18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) + 1,44.

Общий зачёт после восьми этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 32:26.13.

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0.28.

3. Никлас Рош (Ирландия, ВМС) – + 0.41…

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1.57.