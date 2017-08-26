Клишина: мне нравится Москва, людские толпы меня не раздражают

После чемпионата мира в Лондоне серебряный призёр соревнований в прыжках в длину Дарья Клишина провела неделю в Москве, где готовилась к двум заключительным стартам сезона: этапу Мирового вызова IAAF в Берлине (27 августа) и финалу «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе (1 сентября).

«Как прошла неделя в Москве? Тренируюсь и всё. Потом еду домой. Никуда не хожу, только к подругам. Я обычный человек, люблю, когда тихо. В России, если меня кто-то узнает на улице, редко подходят. Лёгкая атлетика в нашей стране не так популярна, как хотелось бы.

По Флориде не скучаю. Флорида не мой дом. Это часть жизни, там провожу много времени, но это не на всю жизнь. Не рассматриваю Флориду, как потенциальное место жительства в будущем. Не знаю, где я буду жить, но даже если в Америке, это будет не Флорида. Я всё-таки человек четырёх сезонов: зима, весна, лето, осень. Да, лето во Флориде – это потрясающе. Это моё любимое время года, но оно должно заканчиваться. Иногда должно начинаться что-то другое.

Мне нравится Москва. Людские толпы меня не раздражают. На улице закрываюсь как в пузыре, чувствую себя свободно и комфортно, будто совершенно одна на целом свете. Тверь – этой мой родной дом, но не уверена, что после окончания спортивной карьеры буду жить там. Приезжать в гости – с большим удовольствием», — приводит слова Клишиной пресс-служба ЦСКА.