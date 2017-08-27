После снятия Лесуна пятиборцы РФ остались без медалей на чемпионате мира

Южнокореец Чжун Чжинхва завоевал золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет). Серебряным призёром стал венгр Роберт Каса, замкнул тройку призёров литовец Юстинас Киндерис.

Лучшим из россиян стал Илья Фролов, занявший восьмое место, Кирилл Беляков — 15-й. Олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун снялся с турнира из-за травмы спины, полученной в первом виде соревнований — фехтовании. До последнего момента спортсмен и его тренеры надеялись продолжить выступление на турнире, но снять болевые ощущения им так и не удалось.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет

Мужчины. Индивидуальное первенство

1. Чжун Чжинхва (Южная Корея) – 1400.

2. Роберт Каса (Венгрия) – 1393.

3. Юстинас Киндерис (Литва) – 1382…

8. Илья Фролов (Россия) – 1362…

15. Кирилл Беляков (Россия) – 1339.