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После снятия Лесуна пятиборцы РФ остались без медалей на чемпионате мира

27 августа 2017, воскресенье. 00:35 Другие

Южнокореец Чжун Чжинхва завоевал золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет). Серебряным призёром стал венгр Роберт Каса, замкнул тройку призёров литовец Юстинас Киндерис.

Лучшим из россиян стал Илья Фролов, занявший восьмое место, Кирилл Беляков — 15-й. Олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун снялся с турнира из-за травмы спины, полученной в первом виде соревнований — фехтовании. До последнего момента спортсмен и его тренеры надеялись продолжить выступление на турнире, но снять болевые ощущения им так и не удалось.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Мужчины. Индивидуальное первенство

1. Чжун Чжинхва (Южная Корея) – 1400.
2. Роберт Каса (Венгрия) – 1393.
3. Юстинас Киндерис (Литва) – 1382…
8. Илья Фролов (Россия) – 1362…
15. Кирилл Беляков (Россия) – 1339.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Лесун Илья Фролов
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27 августа 2017, воскресенье
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