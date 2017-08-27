«Уральский трубник» примет участие в Кубке мира-2017

Главным итогом встречи руководства Федерации хоккея с мячом России с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым стало решение о выделении средств на проектирование крытого стадиона для русского хоккея. В рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина о развитии русского хоккея в 10 регионах страны предполагается строительство подобных объектов спортивной инфраструктуры.

Решение пришлось как нельзя кстати к 80-летию «Уральского трубника», которое отмечается в эти дни.

«От всей души поздравляю вас с 80-летием, за эти годы команда показала себя как настоящий боец, хранитель лучших спортивных традиций. По нашей просьбе на федеральном уровне поддержано решение о том, что „Уральский трубник“ станет одной из российских команд, которые примут участие в Кубке мира по хоккею с мячом в Швеции. Ребята заслужили это своей игрой и своим уральским характером», — приводит слова Куйвашева пресс-служба ФХМР.