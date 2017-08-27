Кирпичникова и эстафетная четвёрка принесли России медали юниорского ЧМ

Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла третье место в заплыве на 400 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира по плаванию в Индианаполисе. Россияне Иван Гирев, Петр Жихарев, Максим Александров и Мартин Малютин финишировали третьими в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Индианаполис, США



Юниорки. Вольный стиль, 400 м

1. Айна Кешели (Венгрия) — 4.06,72.

2. Делфина Пиньятьелло (Аргентина) – 4.08,33.

3. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 4.08,73.

Юниоры. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. Венгрия — 7.10,95.

2. США — 7.10,96.

3. Россия — 7.11,39.