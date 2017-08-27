Ушкина — чемпионка мира по летнему биатлону среди юниорок, Резцова — 2-я

Россиянка Наталья Ушкина победила в гонке преследования на 10 км среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. В спринте она была четвёртой. Победительница и бронзовая медалистка спринта Кристина Резцова и Валерия Васнецова заняли второе и третье места соответственно.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия

Юниорки. Гонка преследования. 10 км



1. Наталья Ушкина – 31.31,7 (1).

2. Кристина Резцова – +58,6 (7).

3. Валерия Васнецова – +1.16,8 (6)…

5. Юлия Коншина (Россия) – +2.17,1 (6)…

7. Екатерина Мошкова (Россия) – +3.12,0 (4).

8. Ксения Жужгова (Россия) – +3.12,4 (3).