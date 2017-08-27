Ушкина: перед стартом было страшно, но рассчитывала на призовое место

Победительница гонки преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском россиянка Наталья Ушкина прокомментировала достигнутый успех.

«Вчера было обидно занять четвёртое место, а сегодня эмоции переполняют, очень рада этой победе. Было очень страшно перед стартом. Выходила с настроем на стрельбу, на последнем рубеже удалось сконцентрироваться. Я рассчитывала на призовое место перед стартом и очень рада, что всё сложилось удачно», — передаёт слова Ушкиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.