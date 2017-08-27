Летающий лыжник Климов — 11-й на этапе Гран-при в Японии, Трофимов — 12-й

Японец Юнсиро Кобаяси победил в прыжках с трамплина K-120 на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Хакубе. Второе место занял ещё один хозяин соревнований Риою Кобаяси, а замкнул тройку призёров словенец Анзе Ланишек. Россияне Евгений Климов и Роман Трофимов показали 11-й и 12-й результаты соответственно.

Прыжки на лыжах с трамплина. Гран-при. Четвертый этап. Хакуба, Япония

Мужчины. К-120



1. Юнсиро Кобаяси (Япония) – 244,8.

2. Риою Кобаяси (Япония) – 241,5.

3. Анзе Ланишек (Словения) – 233,1…

11. Евгений Климов (Россия) – 208,9.

12. Роман Трофимов (Россия) – 205,1…

21. Михаил Назаров (Россия) – 187,1…

29. Алексей Ромашов (Россия) – 169,6.