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Летающий лыжник Климов — 11-й на этапе Гран-при в Японии, Трофимов — 12-й

27 августа 2017, воскресенье. 11:13 Другие

Японец Юнсиро Кобаяси победил в прыжках с трамплина K-120 на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Хакубе. Второе место занял ещё один хозяин соревнований Риою Кобаяси, а замкнул тройку призёров словенец Анзе Ланишек. Россияне Евгений Климов и Роман Трофимов показали 11-й и 12-й результаты соответственно.

Прыжки на лыжах с трамплина. Гран-при. Четвертый этап. Хакуба, Япония
Мужчины. К-120

1. Юнсиро Кобаяси (Япония) – 244,8.
2. Риою Кобаяси (Япония) – 241,5.
3. Анзе Ланишек (Словения) – 233,1…
11. Евгений Климов (Россия) – 208,9.
12. Роман Трофимов (Россия) – 205,1…
21. Михаил Назаров (Россия) – 187,1…
29. Алексей Ромашов (Россия) – 169,6.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Климов
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