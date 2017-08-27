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Волков победил в гонке преследования на ЧМ в Чайковском, Шипулин — второй

27 августа 2017, воскресенье. 11:53 Другие

Россиянин Алексей Волков победил в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место занял ещё один представитель России Антон Шипулин, а замкнул тройку призёров болгарин Красимир Анев.

Накануне в спринте Волков завоевал серебро, а Шипулин стал шестым.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Алексей Волков (Россия) – 31.29,0 (1).
2. Антон Шипулин (Россия) – +43,7 (4).
3. Красимир Анев (Болгария) – +1.18,1 (2).
4. Сергей Клячин (Россия) – +1.36,3 (4)…
7. Александр Печёнкин (Россия) – +2.15,2 (8).
8. Максим Буртасов (Россия) – +2.18,5 (2)…
12. Александр Поварницын (Россия) – +3.04,0 (3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поварницын Алексей Волков Антон Шипулин Максим Буртасов
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