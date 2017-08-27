Мелантьев и Чеботарь — бронзовые призёры ЧМ среди каноэ-двоек на 1000 м

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали бронзовые награды чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Рачице (Чехия) в заезде каноэ-двоек на дистанции 1000 метров.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия

Мужчины



Байдарка-четвёрка. 1000 м

1. Австралия – 2.50,576.

2. Венгрия – 2.50,931.

3. Германия – 2.53,146…

9. Россия (Василий Погребан, Николай Червов, Руслан Мамутов, Александр Сергеев) – 3.03,521.



Каноэ-двойка. 1000 м

1. Петер Кретчмер/Юль Ольтце (Германия) – 3.31,613.

2. Сергей Торрес Мадригал/Фернандо Хорхе Энрикес (Куба) – 3.31,955.

3. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь (Россия) – 3.33,123.



Каноэ-четвёрка. 1000 м

1. Германия – 3.14,893.

2. Польша – 3.16,798.

3. Украина – 3.17,198…

6. Россия (Илья Первухин, Кирилл Шамшурин, Расул Ишмухамедов, Иван Лиховидов) – 3.21,703.