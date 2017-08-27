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Волков: в гонке преследования я настраивался только на первое место

27 августа 2017, воскресенье. 13:01 Другие

Россиянин Алексей Волков, выигравший гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, поделился эмоциями от победы.

«Настраивался сегодня только на первое место. Сегодня не самый лёгкий день. У нас было не так много скоростной работы, сейчас первые два старта врабатывались, а сегодня хорошо чувствовал себя. На огневом рубеже было тяжело, но я старался.

Завтра мы едем на сбор в Тюмень, работа продолжается», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Волков
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