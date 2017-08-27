Волков: в гонке преследования я настраивался только на первое место

Россиянин Алексей Волков, выигравший гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, поделился эмоциями от победы.

«Настраивался сегодня только на первое место. Сегодня не самый лёгкий день. У нас было не так много скоростной работы, сейчас первые два старта врабатывались, а сегодня хорошо чувствовал себя. На огневом рубеже было тяжело, но я старался.

Завтра мы едем на сбор в Тюмень, работа продолжается», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.