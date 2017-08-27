Анев: надеюсь продолжить карьеру и после Олимпиады в Пхёнчхане

Бронзовый призёр чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском в мужской гонке преследования болгарин Красимир Анев поделился впечатлениями от попадания на пьедестал.

«Мне казалось, что роллеры не ехали сегодня так, как надо, и к третьему дню накопилась усталость. Хотел побороться за первое место, но не выдержал. Чемпионат мира для меня — часть подготовки к Олимпийским играм, но я тренируюсь с командой и стараюсь хорошо работать. В будущем надеюсь продолжать карьеру и после Олимпийских игр», — передаёт слова Анева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.