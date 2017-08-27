Васнецова: довольна своими результатами на домашнем чемпионате мира

Бронзовая медалистка юниорской гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском россиянка Валерия Васнецова оценила своё выступление на соревнованиях.

«Темп перед последним рубежом был не быстрым, мы с Наташей успели отдохнуть перед стрельбой. Я хотела, чтобы она встала на первую установку, но она не стала меня обходить. Пока мне надо работать над контактными гонками. На трассе чувствовала себя хорошо.

Я довольна результатами чемпионата мира у себя дома. Удалось взять три медали, и хочу поблагодарить всех, кто верил в меня», — передаёт слова Васнецовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.