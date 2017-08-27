Слепцова: Вселенная любит меня, я закончила там, где и должна была

Олимпийская чемпионка Игр 2010 года в Ванкувере по биатлону россиянка Светлана Слепцова прокомментировала решение о завершении карьеры в связи с беременностью.

«Решение я приняла неделю назад, понимала, что оно окончательное и чувствовала облегчение, сознавая, что всё закончится. Вселенная любит меня, и я закончила там, где и должна была.

В первую очередь буду думать о материнстве, хочется отдохнуть и заняться своим здоровьем. Олимпиада в Ванкувере была для меня самым ярким моментом в карьере. Я шла к этому всю свою жизнь», — передаёт слова Слепцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.