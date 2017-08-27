Юниоры Малиновский и Парфёнов — призёры гонки преследования на ЧМ в Чайковском

Россияне Игорь Малиновский и Степан Парфёнов заняли второе и третье места соответственно в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Победил украинец Тарас Лесюк, который накануне был четвёртым в спринте.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия

Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км



1. Тарас Лесюк (Украина) – 33.18,7 (3).

2. Игорь Малиновский (Россия) – +17,9 (5).

3. Степан Парфёнов (Россия) – +2.56,3 (6)…

5. Василий Томшин (Россия) – +2.27,1 (7)…

8. Николай Дмитриев (Россия) – +3.51,5 (7)…

12. Саид Халили (Россия) – +4.24,0 (6).