Сотникова: хочу выступать так же легко, как Роналду в футболе

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова, которая тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о футболе в целом и Криштиану Роналду, в частности.

«Футбол у меня ассоциируется с Роналду, Криштиану мне нравится. Человек настолько легко обходит всех и забивает голы! Ты просто сидишь и думаешь, как он это сделал. Понимаешь, что ты хочешь и в своём виде спорта выступать так же легко», — сказала Сотникова в эфире CSKA TV.