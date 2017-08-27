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Фрум выиграл 9-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 5-й

27 августа 2017, воскресенье. 19:32 Другие

Британский велогонщик команды Sky Крис Фрум выиграл девятый этап многодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании». 174 км из Ориуэлы в Кумбре дель Соль Фрум преодолел за 4 часа 7 минут 13 секунд. Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott. Канадец Майкл Вудс из Cannondale-Drapac стал третьим. Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин финишировал пятым.

Фрум упрочил лидерство в общем зачёте. Закарин – 10-й.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». 9-й этап

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 4:07.13.
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – отставание 0.04.
3. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) — +0.05…
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.08.

Общий зачёт после 9 этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 36:33.16.
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – отставание 0.36.
3. Николас Роуч (Ирландия, BMC) — +1.05.
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.15.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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