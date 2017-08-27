Пятиборки РФ выиграли серебро ЧМ в командном турнире

Женская сборная России стала серебряным призёром в командном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет).

Три лучшие спортсменки сборной России — чемпионка мира Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк (11-е место) и Ульяна Баташова (13-е) — набрали в сумме 3779 очков. Больше только у команды Венгрии – 3792. Бронзовым призёром стала сборная Германии (3705).

Результаты командного турнира рассчитываются по сумме очков, набранных тремя спортсменками. В зачёт идёт наивысший результат каждой из них, показанный в квалификации или в финальных соревнованиях.