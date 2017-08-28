Слепцова: хочу много сказать, но пока одни эмоции

Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась эмоциями после завершающего выступления в своей карьеры.



«Ну вот и всё, друзья! Слёзы счастья. В моём сердце биатлон останется навсегда. Хочу много сказать, но пока одни эмоции. Я обязательно напишу и будет много фото», — написала Слепцова в своём «Инстаграме».



Слепцова одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском, после чего сообщила, что причиной завершения спортивной карьеры является беременность.

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