Сотникова: в 17 лет выиграть олимпийское золото – это предел, просто край

Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о том, какие эмоции испытываешь от победы на Олимпийских играх.



«Что для меня значит быть первой в истории России олимпийской чемпионкой в одиночном катании? Это большая ответственность. Это огромное звание. В нашем виде спорта это самая последняя ступень, которая есть.



Олимпийские игры – это праздник и шквал эмоций. Когда говорят об этом звании, у меня до сих пор начинают бежать мурашки. Это уже не отнять, это моё. Я сделала всё возможное, чтобы подарить стране победу.



Были ли в жизни эмоции хотя бы приближённые к тем, что я испытала во время награждения? Наверное, нет. Когда ты в 17 лет выигрываешь эту медаль и стоишь на пьедестале, это уже предел, просто край», — сказала Сотникова в эфире CSKA TV.



Сотникова стала обладателем олимпийского золота в одиночном катании на турнире в Сочи в 2014 году. Ранее стало известно, что Аделина не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы.