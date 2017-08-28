Слепцова: буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказала о моменте в карьере, который вспоминает чаще всего, и заверила, что будет и дальше следить за биатлоном. На минувшей неделе 31-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в связи с беременностью. На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском Светлана сначала завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а затем выиграла спринт и гонку преследования.

«Наверное, чаще всего вспоминаю Олимпиаду в Ванкувере, хотя прошло уже семь лет. Это был прекрасный чемпионат мира, настоящий праздник для болельщиков, и мы выкладывались ради них. Мы, спортсмены, эгоисты по натуре, но делаем всё, чтобы радовать болельщиков. Болейте за нас и дальше. В моём сердце всегда останется биатлон и Дима Губерниев как лучший комментатор.

Буду болеть за наших девчонок и мальчишек. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон. У меня абсолютное чувство, что я ушла в нужный момент. Я чувствую, что вселенная меня любит, и я буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира», — сказала Слепцова.

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