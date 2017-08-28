175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Слепцова: буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира

28 августа 2017, понедельник. 09:37 Другие

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказала о моменте в карьере, который вспоминает чаще всего, и заверила, что будет и дальше следить за биатлоном. На минувшей неделе 31-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в связи с беременностью. На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском Светлана сначала завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а затем выиграла спринт и гонку преследования.

«Наверное, чаще всего вспоминаю Олимпиаду в Ванкувере, хотя прошло уже семь лет. Это был прекрасный чемпионат мира, настоящий праздник для болельщиков, и мы выкладывались ради них. Мы, спортсмены, эгоисты по натуре, но делаем всё, чтобы радовать болельщиков. Болейте за нас и дальше. В моём сердце всегда останется биатлон и Дима Губерниев как лучший комментатор.

Буду болеть за наших девчонок и мальчишек. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон. У меня абсолютное чувство, что я ушла в нужный момент. Я чувствую, что вселенная меня любит, и я буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира», — сказала Слепцова.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.

Оккупировали весь пьедестал. Как провожали Слепцову
Слепцова рассказала о причине ухода, а Волков стал самым титулованным летним биатлонистом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Светлана Слепцова
Новости. Другие
28 августа 2017, понедельник
09:37 Слепцова: буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира
09:25 МФК «Спартак» сыграл вничью с «Диной» в контрольном матче
09:22 Филатов: не думал, что дерби с ЦСКА вызовет такой серьёзный ажиотаж
04:50 Сотникова: в 17 лет выиграть олимпийское золото – это предел, просто край
02:48 Слепцова: хочу много сказать, но пока одни эмоции
27 августа 2017, воскресенье
23:54 Пятиборки РФ выиграли серебро ЧМ в командном турнире
22:35 Балбошин: нужно перенимать опыт специалистов, которые работали в СССР
21:46 Фигуристка Сотникова не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы
21:25 Губайдуллина стала чемпионкой мира по современному пятиборью
20:35 Российские юниоры завоевали ещё три медали на ЧМ по велоспорту на треке
20:22 Клишина стала пятой на этапе этапе Мирового вызова в Берлине
19:32 Фрум выиграл 9-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 5-й
19:03 Калентьева стала 4-й на финальном этапе Кубка мира по маунтинбайку
18:52 Лысенко с личным рекордом завоевал серебро на турнире в Германии
18:40 Сборная России по гребле на байдарках и каноэ – 3-я в общекомандном зачёте ЧМ
18:29 Российские гребцы остались без медалей ЧМ на дистанции 5000 м
18:29 Кубок России по спортивной гимнастике завершился выступлением в отдельных видах
17:53 Сотникова: хочу выступать так же легко, как Роналду в футболе
17:31 Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачёте Универсиады после 8-го дня
16:25 Юниоры Малиновский и Парфёнов — призёры гонки преследования на ЧМ в Чайковском
15:56 Колесниченко: Давыдова — мой кумир, она заслуживает места в Зале славы
15:52 Покровская: теперь ждём, когда в Зал славы введут Ищенко и Ромашину
15:41 Российские прыгуны в воду завоевали две медали Универсиады в командном зачёте
15:30 Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в полуфинале Универсиады
14:39 Слепцова: Вселенная любит меня, я закончила там, где и должна была
13:58 Слепцова: я скоро стану мамой
13:56 Слепцова стала абсолютной победительницей ЧМ по летнему биатлону в Чайковском
13:40 Парижская полиция нашла документы, украденные у российского борца Садулаева
13:35 Васнецова: довольна своими результатами на домашнем чемпионате мира
13:30 Анев: надеюсь продолжить карьеру и после Олимпиады в Пхёнчхане
13:07 Шипулин: летом Волков даже лучше меня в функциональном плане
13:01 Волков: в гонке преследования я настраивался только на первое место
12:48 Каноистка Ромасенко завоевала серебро ЧМ на дистанции 200 м
12:39 Коваленко и Штыль — чемпионы мира по гребле на каноэ на 200 м
12:35 У борца Садулаева на ЧМ в Париже украли деньги и документы, включая паспорт
12:22 Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова введена в Зал славы FINA
11:58 Мелантьев и Чеботарь — бронзовые призёры ЧМ среди каноэ-двоек на 1000 м
11:53 Волков победил в гонке преследования на ЧМ в Чайковском, Шипулин — второй
11:29 Синхронистка Пацкевич вышла замуж за пловца Фалько
11:13 Летающий лыжник Климов — 11-й на этапе Гран-при в Японии, Трофимов — 12-й
11:07 Садулаев: хочу извиниться перед болельщиками от лица сборной России
10:07 К. Резцова: буду ещё долго вспоминать нелепые ошибки на стрельбе
10:01 Ушкина: перед стартом было страшно, но рассчитывала на призовое место
09:45 Ушкина — чемпионка мира по летнему биатлону среди юниорок, Резцова — 2-я
09:40 Константинова и Муратов — серебряные призёры Универсиады по ушу-таолу
Все новости RSS
Партнерский контент