Колобков: даже мысли не допускаю, что сборную РФ не допустят до ОИ-2018

Министр спорта России Павел Колобков сказал, что не видит оснований для недопуска сборной России до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, а также оценил перспективы российских спортсменов на этих соревнованиях.

«Что касается Игр в Пхёнчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду. У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю.

Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем всё возможное, чтобы российская команда поехала в Южную Корею в полном составе.

Претендовать на первое место в общекомандном зачёте нам будет сложно, но за призовую тройку побороться должны. У нас есть расчёты по всем олимпийским дисциплинам, обоснование под каждую потенциальную награду, но предпочитаю не обсуждать этого вслух, поскольку на собственном опыте прекрасно знаю, насколько может быть непредсказуем спорт», — цитирует Колобкова ТАСС.