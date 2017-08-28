Российский велогонщик Сиваков подписал контракт со Sky

20-летний российский велогонщик Павел Сиваков, в июне победивший в общем зачёте молодёжной веломногодневки «Джиро д'Италия», подписал контракт с британской командой Sky, за которую будет выступать с 2018 года.

«Я чувствую, что именно в команде Sky могу добиться наибольшего прогресса и стать лучшим гонщиком, каким только могу быть. Также я очень интересуюсь инновационной стороной спорта, так что Sky – отличный вариант для меня», — цитирует Сивакова официальный сайт команды.

В 2017 году Павел также выиграл гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc и «Тур де л'Изард».