Путин поздравил российских победителей Универсиады в Китайском Тайбэе

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе. Глава государства отметил успехи прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида, Георгий Бруев), сообщает официальный сайт Кремля.

«Мастерство, командный дух, умение настроиться на высокий результат помогли вам выиграть напряжённые поединки, быть сильнее достойных соперников. Завоёванное золото – заслуженная награда за ваш упорный труд, настойчивость и целеустремлённость", — в частности, говорится в телеграмме, адресованной шпажистам.