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Путин поздравил российских победителей Универсиады в Китайском Тайбэе

28 августа 2017, понедельник. 13:32 Другие

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе. Глава государства отметил успехи прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, тяжелоатлета Егора Климонова, тхэквондиста Рафаиля Аюкаева и мужской сборной по фехтованию на шпагах (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида, Георгий Бруев), сообщает официальный сайт Кремля.

«Мастерство, командный дух, умение настроиться на высокий результат помогли вам выиграть напряжённые поединки, быть сильнее достойных соперников. Завоёванное золото – заслуженная награда за ваш упорный труд, настойчивость и целеустремлённость", — в частности, говорится в телеграмме, адресованной шпажистам.

Источник: Официальный сайт президента России Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Путин Евгений Кузнецов — прыжки в воду Илья Захаров Универсиада
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