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Призёр ЧР по дзюдо Токарева дисквалифицирована на 6 месяцев за допинг

28 августа 2017, понедельник. 13:56 Другие

Федерация дзюдо России дисквалифицировала серебряного призёра чемпионата России по дзюдо 2016 года Екатерину Токареву на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.

Санкции применены на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Срок дисквалификации 21-летней спортсменки будет отсчитываться с 23 июня 2017 года.

Токарева — чемпионка России 2016 года по самбо, бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года по самбо.

Источник: РусАДА Сообщить об ошибке
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Допинг
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