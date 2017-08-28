Российские ватерполисты вышли в финал Универсиады-2017

Российские ватерполисты вышли в финал летней Универсиады в Китайском Тайбэе, победив команду Италии со счётом 11:9 (4:1, 3:1, 2:3, 2:4). Самым результативным игроком в составе россиян стал Константин Харьков, отметившийся тремя мячами.

Всемирная летняя универсиада. Тайбэй

Водное поло. Мужчины. Полуфинал

Россия – Италия – 11:9 (4:1, 3:1, 2:3, 2:4).

В финале, который состоится в заключительный день Универсиады — 30 августа, российские ватерполисты сыграют с сербами, обыгравшими команду Франции со счётом 10:3.