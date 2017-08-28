Российские гимнастки завоевали бронзу Универсиады в групповых упражнениях

В Тайбэе продолжается Всемирная летняя универсиада. Российские гимнастки Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова завоевали бронзовые медали в групповых соревнованиях в многоборье. Золото выиграли украинки, серебро — хозяйки Универсиады.
Всемирная летняя универсиада. Тайбэй.
Художественная гимнастика. Группы. Многоборье
1. Украина – 33,550.
2. Китайский Тайбэй – 32,000.
3. Россия (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова, Валерия Осикова) – 31,350.