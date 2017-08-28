Магомедов завоевал бронзу Универсиады в соревнованиях по ушу в весе до 60 кг

В Тайбэе (Китайский Тайбэй) продолжается Всемирная летняя универсиада. В соревнованиях по ушу-саньда россиянин Али Магомедов завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг. В полуфинале соревнований он уступил представителю Ирана Эрфану Агангаряну со счётом 0:2.

Всемирная летняя универсиада в Тайбэе завершится 30 августа. Всего в рамках Универсиады 2017 года будет разыграно 275 комплектов медалей в 21 виде спорта.

Сборная России на данный момент располагается на четвёртой позиции в медальном зачёте соревнований.