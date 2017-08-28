Тутберидзе: некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая

Этери Тутберидзе, бывший тренер олимпийской чемпионки Игр-2014 в Сочи в командном турнире россиянки Юлии Липницкой, прокомментировала решение её экс-подопечной о завершении карьеры.
«Некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, при этом завоевав гораздо меньше медалей. Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призёркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такого количества медалей.
Липницкая могла завершить карьеру гораздо раньше и спокойно жить. Спорт является короткой полосой жизни", — приводит слова Тутберидзе «Газета.ru».
«Анжелы и Димоны». Почему карьера Липницкой завершена
В комментариях в соцсетях Юлия Липницкая сказала то, что не должна была говорить, но все давно об этом знают.