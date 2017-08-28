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Ковтун: желаю Юлии Липницкой счастья, здоровья и успехов

28 августа 2017, понедельник. 18:06 Другие

Призёр чемпионатов Европы фигурист Максим Ковтун поделился мнением о решении Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру.

«Я слышал, что она хочет завершить карьеру, но думал, что это всё слухи. Сейчас мы реже общаемся, точной информации не знал. Я удивлён — был уверен, что это чей-то вброс. Но если Юля так решила, значит, так надо. Всегда очень грустно, когда талантливые спортсмены заканчивают карьеру. Но если она счастлива после этого решения, если она нашла другое дело, которым будем заниматься, то это же хорошо! А если ей помешали продолжить карьеру травмы, то это грустно.

Хочу пожелать ей успехов в новых начинаниях, обязательно здоровья, чтобы травмы не беспокоили, чтобы смогла найти свой путь в жизни и была счастливой», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Максим Ковтун Юлия Липницкая
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