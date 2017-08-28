Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште

Россиянка Ирина Долгова в схватке за бронзовую награду чемпионата мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории до 48 кг уступила Отгонцецег Галбадрах из Казахстана. В финале японка Фуна Тонаки оказалась сильнее Уранцецег Мунхбат из Монголии. Ещё одну бронзу выиграла другая представительница Японии Ами Кондо.



Ранее в этом же весе россиянка Сабина Гилязова в первом круге уступила украинке Дарье Билодид, а Роберт Мшвидобадзе на старте соревнований в категории до 60 кг среди мужчин поиграл бразильцу Фелипе Пелиму.