175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште

28 августа 2017, понедельник. 18:15 Другие

Россиянка Ирина Долгова в схватке за бронзовую награду чемпионата мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории до 48 кг уступила Отгонцецег Галбадрах из Казахстана. В финале японка Фуна Тонаки оказалась сильнее Уранцецег Мунхбат из Монголии. Ещё одну бронзу выиграла другая представительница Японии Ами Кондо.

Ранее в этом же весе россиянка Сабина Гилязова в первом круге уступила украинке Дарье Билодид, а Роберт Мшвидобадзе на старте соревнований в категории до 60 кг среди мужчин поиграл бразильцу Фелипе Пелиму.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
28 августа 2017, понедельник
18:40 Путин пообещал премьеру Венгрии рассказать теорию дзюдо
18:39 Жулин: Липницкой не захотелось занимать десятые места
18:15 Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште
18:10 Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать бороться
18:06 Ковтун: желаю Юлии Липницкой счастья, здоровья и успехов
18:03 Тутберидзе: некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая
17:55 Сборная России поднялась на 3-е место в медальном зачёте Универсиады
17:48 Долгова вышла в схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 48 кг
17:48 Легкоатлет Иван Шаблюев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:46 Магомедов завоевал бронзу Универсиады в соревнованиях по ушу в весе до 60 кг
15:57 Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года за допинг
15:50 Олимпийская чемпионка фигуристка Липницкая завершила карьеру
15:42 Сборная России победила на ЧЕ по мини-футболу 5х5 среди слепых
15:37 Сборные Москвы стали обладателями Кубка России по спортивной гимнастике
14:56 Российские гимнастки завоевали бронзу Универсиады в групповых упражнениях
14:47 Российские ватерполисты вышли в финал Универсиады-2017
13:56 Призёр ЧР по дзюдо Токарева дисквалифицирована на 6 месяцев за допинг
13:32 Путин поздравил российских победителей Универсиады в Китайском Тайбэе
13:13 Гимнастка Бравикова победила в многоборье на Универсиаде, Селезнёва — 2-я
12:52 Сливенко должна получить золото ОИ-2008 после решения CAS по Лю Чуньхун
12:27 Российский велогонщик Сиваков подписал контракт со Sky
12:01 Семёнов: главное, что в Париже Гогаев вернулся в элиту мировой борьбы
11:10 Зюзина стала 54-й на ЧМ по парусному спорту в классе «Лазер-радиал»
10:53 Колобков: даже мысли не допускаю, что сборную РФ не допустят до ОИ-2018
09:54 Закарин занимает 25-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
09:51 Россияне завоевали 3 медали в последний день юниорского ЧМ по велотреку
09:48 Японка Окухара и датчанин Аксельсен выиграли ЧМ по бадминтону в Глазго
09:43 Чемпионка ОИ-2012 по синхронному плаванию выиграла 2-й этап ЧР по сёрфингу
09:41 Минаков завоевал серебро на дистанции 50 м баттерфляем на юниорском ЧМ в США
09:37 Слепцова: буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира
09:25 МФК «Спартак» сыграл вничью с «Диной» в контрольном матче
09:22 Филатов: не думал, что дерби с ЦСКА вызовет такой серьёзный ажиотаж
04:50 Сотникова: в 17 лет выиграть олимпийское золото – это предел, просто край
02:48 Слепцова: хочу много сказать, но пока одни эмоции
27 августа 2017, воскресенье
23:54 Пятиборки РФ выиграли серебро ЧМ в командном турнире
22:35 Балбошин: нужно перенимать опыт специалистов, которые работали в СССР
21:46 Фигуристка Сотникова не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы
21:25 Губайдуллина стала чемпионкой мира по современному пятиборью
20:35 Российские юниоры завоевали ещё три медали на ЧМ по велоспорту на треке
20:22 Клишина стала пятой на этапе этапе Мирового вызова в Берлине
19:32 Фрум выиграл 9-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — 5-й
19:03 Калентьева стала 4-й на финальном этапе Кубка мира по маунтинбайку
18:52 Лысенко с личным рекордом завоевал серебро на турнире в Германии
18:40 Сборная России по гребле на байдарках и каноэ – 3-я в общекомандном зачёте ЧМ
18:29 Российские гребцы остались без медалей ЧМ на дистанции 5000 м
Все новости RSS
Партнерский контент