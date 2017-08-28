Жулин: Липницкой не захотелось занимать десятые места

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о решении олимпийской чемпионки Игр 2014 года в Сочи в командном турнире Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру.



«Липницкая пыталась вернуться в большой спорт, поменяв тренера, но этого не получилось в силу того, что уровень одиночного женского фигурного катания сильно вырос. Медведева и Загитова уже демонстрируют какие-то запредельно сложные программы. Думаю, Липницкая поняла, что не в силах бороться за победы, а десятые места ей занимать не захотелось. Поэтому её решение взвешенное и продуманное.



Уход олимпийской чемпионки – всегда потеря для фигурного катания. Надо отметить и то, что на Липницкую очень рано свалилась слава. В 15 лет это выдержать очень тяжело. Смена тренера тоже могла повлиять на решение, так как Юля перестала тренироваться в сильной группе, видя каждый день своих соперниц. В связи с этим она могла снизить требование к себе», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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