Мамун, Уайлд и Заварзина посетили мануфактуру часового бренда в Швейцарии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, победительница Олимпийских игр по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд и бронзовая медалистка Игр-2014 в Сочи Алёна Заварзина посетили мануфактуру швейцарского часового бренда TAG Heuer в городе Ла-Шо-де-Фон.

Гости также встретились с мастерами часового искусства, которые познакомили их с тонкостями производства, а также за ланчем пообщались с исполнительным директором компании Жан-Клодом Бивером. Визит продолжился прогулкой по живописным окрестностям Невшателя и активной программой под девизом бренда #DontCrackUnderPressure (#НеСдаватьсяПодНатиском). Гостей ждало

спортивное соревнование – картинг на одной из лучших трасс Швейцарии.