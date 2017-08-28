Набсовет РУСАДА выбрал кандидата на пост генерального директора

На очередном заседании Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, состоявшегося в понедельник, 28 августа, был выбран кандидат на пост генерального директора РУСАДА. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

«Комиссия закончила свою работу, рассмотрели более 700 кандидатов. Мы выбрали кандидатуру, которая будет представлена в ближайшее время на собрании учредителей», — цитирует Ивлева ТАСС.

Член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков рассказал подробнее об этой кандидатуре.

«Мы можем заверить, что это очень достойный кандидат. Он поможет РУСАДА стать одной из лучших антидопинговых организаций в мире», — рассказал Хрычиков.