Ягудин: сюрпризом решение Липницкой для меня не стало

Олимпийский чемпион Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию россиянин Алексей Ягудин прокомментировал решение победительницы Олимпиады-2014 в Сочи в командном турнире Юлии Липницкой о завершении карьеры.

«Сюрпризом для меня это уж точно не стало. Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад. Поэтому ничего удивительного тут не вижу. Могла ли она побороться с лидерами женской сборной России? Попытаться могут все, но есть объективная реальность», — приводит слова Ягудина «RT на русском».