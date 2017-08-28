Японец Такато стал победителем ЧМ по дзюдо в весе до 60 кг, Мшвидобадзе — 33-й

Японец Наохиса Такато стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 60 кг. В финале он оказался сильнее азербайджанца Орхана Сафарова. Бронзовыми призёрами стали Болдбаатар Ганбат из Монголии и узбекистанец Диорбек Урозбоев.

Россиянин Роберт Мшвидобадзе проиграл в первом раунде бразильцу Фелипе Пелиму.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Весовая категория до 60 кг



1. Наохиса Такато (Япония).

2. Орхан Сафаров (Азербайджан).

3. Болдбаатар Ганбат (Монголия).

3. Диорбек Урозбоев (Узбекистан)…

33. Роберт Мшвидобадзе (Россия).