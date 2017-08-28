Бутырская: видимо, Липницкой немного не хватило характера

Чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Мария Бутырская прокомментировала решение олимпийской чемпионки в командном турнире Юлии Липницкой о завершении карьеры.

«Алексей Урманов, к которому перешла фигуристка, — очень хороший специалист, который пытался вытащить её после психологического провала. Хотя конкурентки Липницкой по сборной России, та же Евгения Медведева, занимались у Тутберидзе. И, наверное, Юлия могла подумать, что ей недостаточно уделяют внимания, хотя она олимпийская чемпионка.



И, возможно, переход к Урманову был правильным ходом. Алексей мог помочь Липницкой. Но в этой ситуации, наверное, тот случай, когда спортсмен не может заставить себя работать должным образом. Не тренер, а именно сам спортсмен. Видимо, Юлии здесь просто немного не хватило характера», — приводит слова Бутырской «Газета.ru».